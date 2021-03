Trentalange, Pres. Aia: “Importante che gli arbitri parlino, altrimenti lo fanno altri per loro”

Alfredo Trentalange, neo presidente Aia, ha rilasciato un’intervista a “Famiglia Cristiana”: “Credo che sia arrivato il momento di aggiornare la squadra arbitrale. Bisogna investire maggiormente. Bisogna essere più trasparenti, avvicinarsi al mondo della tecnologia. Però serve del tempo per assimilare il Var. È un nuovo dispositivo e quindi gli arbitri hanno bisogno del tempo per comprenderlo a pieno. Se gli arbitri non parlano mai, se non danno chiavi di lettura, finisce che le danno altri”.