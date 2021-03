Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Penso che il Napoli abbia tutte le qualità per entrare in Champions League. Gli azzurri hanno calciatori come Zielinski e Insigne con grandi qualità, ma la difesa è il punto dolente. Ai miei tempi un rigore come quello provocato da Manolas non sarebbe mai accaduto. Ma non è colpa di Gattuso”.