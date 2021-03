Pistocchi: “Il Napoli di Gattuso non ha un’identità profonda”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo: “Credo che il Napoli di Gattuso non abbia un’identità molto profonda. Vedo più giocate dei singoli che del collettivo. Noi che non vediamo i calciatori durante la settimana, non possiamo perché vengono fatte scelte e come vengono fatte. Ad inizio gare ho visto una squadra con grinta, poi si è persa. Con Manolas non si può parlare di sfortuna. Bisognerebbe parlare con Rino per capire perché il Napoli ha mostrato una squadra con uno spirito e altri momenti in cui questo spirito non c’è. Si deve poi sottolineare che quello su Politano è rigore netto. Ma la sensazione è quella di una squadra che non interpreta la partita come collettivo. Insigne se l’è presa con la squadra, perché gli errori sono di tutti. Bakayoko mi sembra non ci sia con la testa, è inutile continuare ad insistere su di lui. Quando dite che il Napoli non ha campioni sono d’accordo. Ha una rosa di alta qualità, ma è vero che l’Higuain non c’è più, Jorginho non c’è più”.