Ottaiano, ex ag. Insigne: “Credo che più che sulla reazione di Lorenzo, ci si debba concentrare sull’approccio di alcuni calciatori”

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. In particolare, si è soffermato sulla tanto discussa reazione del capitano azzurro: “Penso si stia facendo troppo rumore per nulla. Credo che ogni giocatore azzurro ci sia rimasto male dopo la rete al 95esimo. O quale tifoso non si sia arrabbiato dopo aver visto tante sciocchezze consecutive in pieno recupero. Quella rimessa laterale si sarebbe dovuta buttare sulla bandierina, non consentire agli avversari una ripartenza. Ci sono dei calciatori che probabilmente vivono in modi differenti un momento del genere. Io mi chiedo quale sia stata la reazione di Gattuso. Credo che ci si debba concentrare piuttosto sull’approccio a quel momento di alcuni calciatori, questo va discusso e non la reazione di Insigne. Come si fa a prendere questi gol?”.