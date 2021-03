Marchetti: “Non si può subire una rete al 95esimo, soprattutto in un momento così delicato”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli a Radio Marte: “Il Napoli aveva troppo bisogno della vittoria di ieri. Non ci può accettare di subire una rete al 95esimo. Il momento è tanto complicato, c’è bisogno di vincere per uscirne. La lotta per la Champions League è tanto serrata, non si possono perdere in questo modo due punti. Ci sono tante squadre che lottano per il quarto posto, anche il Milan ora rischia”.

”Ad inizio anno dissi che gli azzurri avevano tutte le qualità per poter vincere il campionato. Ma il problema del Napoli è in campo. Anche a me suona strano vedere giocatori fuori ruolo ma evidentemente o su alcuni giocatori non c’è fiducia o non sono in forma”.