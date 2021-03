Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc: “Penso di poter affermare, dopo aver visto le scelte di ieri, che Gattuso sia un allenatore limitato. Ma adesso non credo abbia senso esonerarlo. Bisognava farlo prima, ora è troppo tardi. Bisogna essere onesti, ieri il Napoli non avrebbe meritato di vincere. Purtroppo i cambi di Gattuso non hanno permesso al Napoli di portare a casa tre punti fondamentali”.