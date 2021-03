Chiariello: “Ora c’è una certezza: il Napoli non può arrivare prima del quarto posto”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo: “Ora è arrivato il momento di fare una pausa di riflessione. Il pareggio di ieri ha dato una nuova certezza. Ovvero che il Napoli non arriverà prima del quarto posto. Gli azzurri erano in quattro competizioni, mentre ora è rimasto solo il campionato. Con il Granada si sarebbe dovuto fare molto di più. Gattuso ci deve mettere orgoglio e passione. In questa settimana deve battere il Bologna e dimostrare al mondo chi è, perché la sua esperienza al Napoli sembra finita e deve crearsi un futuro, avere una vetrina, un biglietto da visita. Sta a lui non uscire con le ossa rotte e a noi non sparare sulla croce rossa. Speriamo che il recupero degli infortunati faccia la differenza”.