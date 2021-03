Agostinelli: “Sbagliato focalizzarsi sull’errore di Manolas, ma piuttosto sulla squadra in generale”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Non credo sia giusto focalizzarsi sul singolo errore di Manolas, piuttosto sulla squadra in generale. Si devono ritrovare gli equilibri. Se il Napoli sceglie di avere tutti i giocatori nella metà campo, non deve fare errori nei singoli. Gli azzurri hanno giocatori rapidi ma con le gambe corte. Se il Napoli avesse Lukaku e giocasse negli ultimi 30 metri farebbe grandi risultati. Il Napoli però non è una squadra da contropiede, non ha i giocatori giusti. Osimhen potrebbe essere un giocatore fondamentale davanti, perché da attaccare gli spazi”.