Ulivieri: “Sassuolo-Napoli sfida molto tecnica! Sul ritorno di Sarri…”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sassuolo-Napoli sarà una sfida molto tecnica. Sono squadre che cercano sempre di giocare. L’uscita dal basso? Il principio è elementare. Costruzione e possesso palla possono avere tre finalità fare goal attraverso tanti passaggi, tirare il fiato mantenendo il possesso e stancare gli avversari. Il mondo del calcio è cambiato: l’uscita dal basso dipende dalle situazioni, la soluzione migliore viene dettata dal momento. Sbaglia chi la condanna a priori, sbaglia chi dice che va sempre bene.

Sarri, Allegri e Spalletti? Sono allenatori di grande valore internazionale. Sono degnamente sostituiti ma il sapere unito all’esperienza è tanta roba. Ritorno di Sarri al Napoli? Non so, credo che Gattuso abbia avuto troppi infortunati. Lazio-Torino? Ci sono le leggi dello Stato e poi le norme dettate dalla Federazione. O c’è un richiamo rigido al rispetto delle regole o diventa tutto inutile. Le autorità statali fanno le cose in buona fede: non fosse così, bisognerebbe intervenire”.