Dopo il pareggio per 3-3 contro il Napoli, l’attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Siamo contenti della nostra prestazione, potevamo chiudere la partita, non l’abbiamo fatto ed è stato un peccato, ma abbiamo messo in campo un bel gioco. Potevamo fare qualche gol in più viste le occasioni create, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Abbiamo giocatori forti, vogliamo vincere più partite possibile, poi alla fine vedremo dove ci troveremo. Sicuramente sarei contento se un giorno mi chiamasse una big, ma ora sono felice dove sono. Vengo da un infortunio e devo ritrovare la forma per dare molto di più alla squadra”