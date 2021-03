De Zerbi sul futuro: “Un giorno le strade si separeranno, ma ora mi tengo stretto il Sassuolo”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn sul suo futuro dopo il pareggio contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Carnevali nel pre partita ha detto che mi terrebbe qui per tanti anni? Non mi stupisco perchè qui mi trovo bene, è un posto che mi fa divertire e lavorare bene, non ci sono problemi, bisogna avere idee uguali e stabilire un programma che continui sulle idee di quello attuale. Mi tengo stretto il Sassuolo, un giorno le strade si separeranno ma per ora sto bene qua”