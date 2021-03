De Zerbi a Sky: “Il pareggio ci sta stretto, dovevo fare un cambio prima! Su Berardi…”

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha rilasciato le sue dichiarazioni anche ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra i neroverdi e il Napoli. Ecco le sue parole: “La partita di oggi è stata molto positiva da parte nostra, la vittoria sarebbe stata più che meritata. Il Napoli ha dei calciatori in grado di decidere le partite da soli, oggi abbiamo fatto meglio noi ma potevamo anche perderla per colpa degli errori. E’ un pareggio che ci sta stretto, ad un certo punto ero indeciso se fare il doppio cambio con Defrel che non sapeva se uscire o meno…se lo avessi fatto prima, molto probabilmente non avremmo preso il gol del 2-2. Berardi? Ha giocato molto bene, poi mi ha chiesto di uscire. Abbiamo bisogno di una striscia di vittorie per poter sognare, adesso arrivano le partite difficili”.