Chiariello: “Gol di Insigne? Era irregolare, il regolamento è chiaro”

Umberto Chiariello ai microfoni di Canale 21 ha commentato il match disputatosi Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli e che ha visto le due squadre pareggiare all’ultimo: “Il Napoli aveva la partita in pugno. Era riuscito a portarsi sul 2-3, poi è arrivato il rigore che ha fissato il risultato sul 3-3. Come se non bastasse è arrivata un’altra brutta notizia da Firenze. La Roma ha segnato con Spinazzola, la Champions si allontana. Non ci aggrappiamo al goal annullato a Lorenzo Insigne. Ho rivisto bene le immagini. Il fuorigioco sarà anche millimetrico, ma c’era. Questo è il regolamento. La tecnologia ha chiarito ogni dubbio. Si tratta di una cosa oggettiva. Faouzi Ghoulam? Non mi spiego perché è stato inutilizzato praticamente per tutta la stagione prima di tornare utile soltanto nelle ultime gare. Per me alcuni calciatori non sono stati gestiti al meglio”.