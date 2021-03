Chiariello: “Ghoulam non si può lasciare in panchina! Gattuso ha sbagliato tutti i cambi”

Umberto Chiariello ai microfoni di Canale 21 ha commentato il match disputatosi Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli e che ha visto le due squadre pareggiare all’ultimo: “Mertens non ha toccato palla, ha delle attenuanti, ma ha fatto pochissimo, voto 5. Insigne merita 8, è stato strepitoso, ha fatto tutto lui, gli è stato annullato un gol per un piede in fuorigioco. La regola è questa e va rispettata. Ha fatto una grande partita, ha ragione ad arrabbiarsi. Elmas voto 4, ha fatto il centravanti, non ha toccato palla. Ghoulam non si può lasciare in panchina, quando è entrato ha mostrato di avere gamba. Manolas merita 3, un giocatore della sua esperienza che nella sua carriera ha battuto il Barclelona non può fare una cavolata del genere, lo avrei appeso al muro negli spogliatoi. Bakayoko 4, lento come al solito. Gattuso ha sbagliato i cambi, per il suo voto è 5. Questo pareggio se lo porta dalla coscienza, perdere questi punti è sanguinoso. Per me su Politano non c’era rigore, non sono juventino nel dirlo, ma per me questo calcio di rigore non c’era”.