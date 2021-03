TMW, Ceccarini: “Su Sarri ci sono due italiane ma non escludo che possa tornare all’estero”

Il giornalista di TMW Radio Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli circa il futuro di Maurizio Sarri: “Ha molte possibilità perché si svincolerà a giugno dalla Juventus. La Roma è una soluzione, ma credo che lo sia anche la Fiorentina, dipenderà poi molto dalle decisioni del presidente Commisso. In Italia quindi dico che tra Roma e Fiorentina potrebbe uscire la prossima squadra di Sarri. Andrà all’estero? Sarri è ormai un allentare top e quindi anche all’estero non avrebbe difficoltà a trovare una squadra, lui deciderà in base al progetto che gli verrà proposto”.

Sarri ha paura del Covid dopo la polmonite dello scorso anno? – “Questo non posso saperlo, sono solo certo che ha una grande voglia di tornare ad allenare e questo lo spingerà il prossimo anno a sedere su una panchina”.