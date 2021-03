Pistocchi: “Sarri al Napoli? La voce mi è arrivata da una persona a lui vicina ma io consiglio un altro allenatore”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “I Tirapietre”, un programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci e che va in onda sulle frequenze di Radio Amore Campania soffermandosi su alcune situazioni in casa Napoli: “Sarri al Napoli? Quello che sapevo ve l’ho detto a dicembre e adesso ne parlano tutti, ma parlare dopo è sempre facile. Il mercato a dire il vero lo seguo poco, ma ho fatto due o tre scoop nella mia carriera. Sono stato il primo a dare il ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus, il primo a parlare del ritorno di Roberto Mancini all’Inter, il primo di parlare di Seedorf allenatore del Milan. Certe notizie le danno i procuratori, ma io non le ho mai ricevute da loro. Soltanto per vie traverse. Seedorf al Milan la diedi perché un mio vicino di casa, disse: “Sai chi torna al Milan? Seedorf ha preso casa a Milano. Berlusconi lo rivuole alla guida dei rossoneri”. Le notizie di mercato arrivano da tanti, quella del ritorno di Maurizio Sarri al Napoli mi è arrivata da una persona a lui molto vicina. Ho sempre detto che la possibilità che lui ritorni è possibile, ma a fine campionato. In caso di non rinnovo da parte della Juventus, Sarri a fine stagione deve ricevere altri due milioni e mezzo di euro. Siccome non l’hanno trattato bene, lui ha deciso che vuole tutti i soldi che deve avere dai bianconeri. E fa bene, lo dice un pirla come me che ha rifiutato tanti soldi in passato, sono un romantico. L’ho fatto per una questione di valori e rapporti”.

“Andrei alla Juventus? E’ una grande società e grandi giocatori, ma non ho un grandissimo feeling con i suoi dirigenti, Moggi compreso. Non accetterei, ma accetterei molto volentieri il Napoli. Rosa congeniale a Sarri? Al Napoli di Sarri servirebbe un difensore centrale che sappia guidare la difesa ed un centrocampista che sappia muovere la palla. Nomi? Fossi nel Napoli Bentancur lo prenderei, è un buon giocatore e con Sarri ha fatto bene alla Juventus. In quel ruolo in mediana ci sono molti brasiliani bravi, faccio un nome solo, mi scoccia fare regali a gratis: c’è Sandri, centrocampista centrale molto forte. Ma anche in Europa ce ne sono interessanti, un altro che mi piace tanto è Locatelli, Verratti grande giocatore, costa tanto, ma con degli scambi si potrebbe fare. Sono contento che il pubblico napoletano in maggioranza sia favorevole al ritorno di Sarri, mostra grande intelligenza”.