Paolo Del Genio polemico: “Perchè non rimandare Lazio-Torino? Ci sono diversi giorni a disposizione, vi spiego”

Il noto giornalista ed opinionista sportivo, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Tele A per dire la sua in merito al possibile 3-0 a tavolino rifilato al Torino in occasione del match contro la Lazio. Queste le sue parole: “Veramente non capisco cosa sta accadendo! La Lazio al 99,9% uscirà nel ritorno contro il Bayern Monaco, dopo il 4 a 1 dell’andata, non vede perchè la partita non possa essere recuperata nei mercoledì successivi. Ci dovranno essere di nuovo polemiche, ricorsi, primi gradi e opinionisti a favore o a sfavore del protocollo stabilito. Una situazione già vista e rivista in occasione di Juventus-Napoli, in quel caso tutte le scelte furono fatte perchè c’era una squadra specifica in campo. Adesso che la squadra in questione non è al centro delle polemiche, perchè continuare queste buffonate? Sarebbero facilmente evitabili“.