Antonio Paganin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, in particolare sulla lotta al quarto posto: “Penso che l’Inter, il Milan e l’Atalanta si siano già assicurate i primi tre posti. Mentre sarà interessante vedere chi arriverà quarto. Ci sarà una grande lotta tra Juve, Napoli, Lazio e Roma. Credo che un match che potrà dire tanto in questo senso è Juve-Lazio”.