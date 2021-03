Novellino: “Il Napoli va verso la sua completezza! Vi spiego cosa mi è piaciuto di ADL”

L’allenatore Walter Novellino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del momento di forma della squadra partenopea. Queste le sue parole: “Mi è davvero piaciuto il comportamento assunto da Aurelio De Laurentiis dell’ultima partita col Benevento. La squadra aveva bisogno di una vittoria per tornare ad avere un po’ di serenità ed il patron azzurro ha sicuramente contribuito a questo andando negli spogliatoi a caricare la squadra. Un gesto importante in un momento cruciale della stagione.

Il Napoli infatti è ancora ad una manciata di punti dalla zona Champions mentre, pian piano, Gattuso sta recuperando tutti gli uomini assenti per infortunio nelle ultime uscite. Fondamentali le due prossime sfide con le squadre emiliane, Sassuolo e Bologna, due vittorie darebbero un grosso sprint ai partenopei prima delle tre complicatissime trasferte con Milan, Roma e Juventus“.