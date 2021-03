Ag. Osimhen: “Victor sta bene, si allena ogni giorno. Ecco quando potrebbe tornare in campo”

L’agente di Victor Osimhen, William D’Avila, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli delle condizioni del nigeriano e della data del suo possibile rientro in campo.

“Victor sta bene, si allena ogni giorno con il gruppo e migliora. Oggi ci ho parlato e mi ha detto che, se avrà l’ok dallo staff tecnico e sanitario, può giocare già col Sassuolo. È pronto e impaziente di tornare. Vuole fare di tutto per portare il Napoli in Champions League. Fino ad ora è stato sfortunato, ma lo conosco e so che è concentrato sul termine della stagione. È in forma e appena si sbloccherà ritornerà quello di prima”.

“De Laurentiis? È un bene averlo vicino alla squadra come adesso. Victor è un ragazzo semplice e amichevole, ha un rapporto ottimo con tutti i componenti del Napoli. Intervista del fratello? Non ne sapeva nulla e non rispecchia il suo pensiero“.