D’Angelo, vice di Inzaghi: “Tutto sommato sono contento, il nostro portiere non è stato impegnato tanto”

Maurizio D’Angelo, vice di Filippo Inzaghi, ha commentato la sconfitta con il Napoli: “Tutto sommato sono felice della prestazione, soprattutto della difesa alla fine il nostro portiere non è dovuto intervenire tante volte. Le scelte? Barba e Tuia sono stati riconfermati come coppia difensiva per dare continuità. Schiattarella? Sapevamo delle sue condizioni, come sapevamo che poteva giocate solo un tempo. Lapadula? Ha un problema alla caviglia, ne sapremo di più domani parlando con lo staff medico. Gaich? Non era nella migliore condizione fisica però ha mostrato delle qualità interessanti. Sa fare il suo lavoro, ora tocca a noi velocizzare il suo ambientamento”