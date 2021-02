Carlo Alvino, giornalista sportivo, commenta su Twitter la giustificazione di Orsato dopo aver ammesso lo sbaglio in Inter-Juventus di tre anni fa: “Primo caso al mondo di arbitro che sbaglia perchè troppo vicino all’azione. La dichiarazione di Orsato è un’offesa alla nostra intelligenza”. Poco dopo il giornalista aggiunge: “Solo per l’almanacco e per i disonesti il Napoli 2017/18 non è campione d’Italia”