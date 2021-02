Il volto noto Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma radiofonico Tutti Convocati: “Noi in Europa non abbiamo tutta questa qualità, lo scorso anno eravamo ai quarti con l’Atalanta. La prima in classifica non è nemmeno in Europa. Abbiamo un campionato abbastanza scadente. I giovani questo tipo di spettacolo non vogliono vederlo, non si divertono più. In questo contesto italiano, tira avanti l’Atalanta che fa un gioco Europeo e di rischio, è un’eccezione”.