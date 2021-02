Vazquez: “Napoli-Granada gara interessante! Su Fabian Ruiz…”

Martin Vazquez, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Questa sfida di ritorno tra Napoli e Granada è molto interessante. Il Granada l’anno scorso ha fatto benissimo e quest’anno sta provando a confermarsi, in Europa ha poca esperienza, ma comunque mi piace come giocano. In questo momento Martinez ha anche alcuni giocatori indisponibili per infortuni o Covid. Non mi sarei mai aspettato che all’andata il Napoli non segnasse, così si è complicato un po’ la vita. Fabian Ruiz mi piace molto, può giocare anche in un top club, visto che ha fatto benissimo anche in nazionale. Non sta rendendo? Bisogna vedere anche con chi può giocare in coppia, ad esempio contro il Granada, per me è stato uno dei migliori in campo. Atalanta-Real Madrid? Sarà una partita difficile per il Real perché l’Atalanta gioca molto bene e fa tanti gol. Sarà sicuramente una partita con dei gol credo sia improbabile che finisca 0-0. L’Atalanta poi è in grado di grandi prestazioni sia in casa che in trasferta”.