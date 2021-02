Neva, parla l’agente: “Futuro in maglia azzurra? Sarebbe bello in futuro”

Carlos Fernandez, agente del calciatore del Granada Carlos Neva, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla vigilia del match contro il Napoli:

“Il Granada in Europa è una delle squadre che ha disputato più partite, forse con l’Huesca si poteva far rifiatare qualche giocatore. La fortuna degli spagnoli sarà giocare a porte chiuse, ma mi aspetto un altro Napoli che cercherà di attaccare da subito. Neva in maglia azzurra? Per qualsiasi calciatore giocare nei top club è l’obiettivo di una vita. In futuro sarebbe bello giocare a Napoli, ma per ora siamo concentrati sul Granada”.