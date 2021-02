Nella conferenza stampa per la gara di domani tra Napoli e Granada ha parlato Darwin Machis, ala dei biancorossi:

”Disputeremo una gara storica, è un onore vestire questa maglia per una partita del genere. Daremo tutto per vincere e cercheremo di goderci un momento così importante, abbiamo lavorato duramente per crescere e giungere così in alto, tutto ciò grazie al mister e a tutto lo staff. Ho un trascorso all’Udinese non particolarmente felice ma ebbi veramente poco spazio e continuità, darò tutto me stesso per mostrare che non sono qui per caso e che merito di giocare per il Granada”.