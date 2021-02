Infortunio Osimhen, il neurochirurgo: “Sta bene, questi i tempi di recupero”

Alfredo Bucciero, responsabile del reparto di neurologia del Pineta Grande, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dell’infortunio di Osimhen:

“Sta benissimo, sia dal punto di vista clinico generale che neurologico. La risonanza magnetica non ha evidenziato nessun danno, nel pomeriggio aspettiamo solo i risultati dell’elettroencefalogramma. Vuole subito tornare in campo, ma va gestito bene. Ci sono dei protocolli da rispettare che il Dottor Canonico conosce bene. Credo che possa riprendere gli allenamenti solo nel fine settimana, ma bisogna essere cauti. Clinicamente sta bene, poi deve dirlo il dottore se giovedì e domenica è meglio che non giochi”.