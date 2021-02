Granada, Martinez: “Faremo di tutto per superare il turno!”

Diego Martinez, allenatore del Granada, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Napoli.

Queste le dichiarazioni riportate da Radio Kiss Kiss Napoli: “La gara di domani con il Napoli rappresenta per noi un evento storico. Faremo del nostro meglio per andare avanti dando il massimo sia a livello collettivo che a livello individuale. Vogliamo continuare a crescere, pur sapendo che essere qui è per noi motivo di grande orgoglio. Vogliamo vincere ma per farlo dovremo essere bravi a dimenticare la gara d’andata in Spagna. Sarà il secondo tempo di una partita che durerà 180 minuti. Siamo pronti”.