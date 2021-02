Gattuso: “Rido quando sento che non abbiamo obiettivi, sono 3 mesi che non lavoriamo per bene”

Il Napoli dovrà affrontare il match contro il Granada, valido per i sedicesimi di ritorno di Europa League. Gennaro Gattuso ha dunque rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa oggi:

Con la Juve abbiamo visto un atteggiamento diverso, è legato al fatto che non c’è un obiettivo reale per l’Europa League? “Mi viene da ridere quando sento che non c’è un obiettivo, è normale che bisogna valutare che abbiamo passato e in che condizioni si arriva. Siamo con la Juve la squadra che ha giocato di più, siamo la squadra che con i cambi ha vinto più partite. Numericamente siamo con l’acqua alla gola, non è una scusa ma in questo momento bisogna ringraziare i calciatori per la disponibilità e per come stanno stringendo i denti. Diventa difficile perchè si gioca ogni 3 giorni e non c’è tempo per recuperare. Per come vogliamo giocare noi, se non le alleni quotidianamente fai fatica. Sono 3 mesi che non riusciamo a lavorare per una settimana intera”.