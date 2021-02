Gattuso: “Politano al centro? Non voglio dare nessun vantaggio. Sulle condizioni di Mertens…”

Il Napoli dovrà affrontare il match contro il Granada, valido per i sedicesimi di ritorno di Europa League. Gennaro Gattuso ha dunque rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa oggi:

Dobbiamo aspettarci Politano al centro? “Vediamo domani, non ti faccio nomi per non dare nessun vantaggio. Anche Elmas può giocare attaccante”.

Mertens può essere schierato? “Ha fatto 25 minuti di allenamento individuale, verrà in panchina ma avrà 10-15 minuti di autonomia. Ha dato disponibilità ma sappiamo che non è in condizione. Domani vedremo se avremo bisogno e come fare”.