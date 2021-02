Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club dopo le ultime indiscrezioni sul futuro di Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

“Con Sarri non c’è stato alcun incontro, queste notizie che continuano a girare non fanno per niente bene all’ambiente e alla squadra. La verità che io e il presidente Commisso sosteniamo non viene accettata, così come l’agente di Sarri, Fali Ramadani. Ci sono alcuni giornali che continuano ad andare controcorrente”