Del Genio: “Lozano è stato portato allo stremo! Doveva farsi male un mese fa…”

Il giornalista Paolo Del Genio, questo pomeriggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleA circa le questioni in casa Napoli: “Io non mi permetto di fare discorsi sulla preparazione atletica e sulle metodologie di allenamento perché sono cose che a me non competono. Su una cosa però mi sento di esprimermi. Io penso che Hirving Lozano abbia fatto un vero e proprio miracolo. Si sarebbe dovuto infortunare molto prima per lo stress al quale si è sottoposto. Lozano si doveva fare male un mese prima per come era stressato: sia per quanti minuti giocava sia per il modo con cui doveva scendere in campo, con scatti e controscatti. Mi sorprende che invece abbia resistito così tanto. Gennaro Gattuso ha fatto una scelta molto rischiosa: quella di stressare i suoi calciatori. Tanti giocatori hanno giocato troppo. Il Napoli è stato protagonista di un vero e proprio tour de force”.