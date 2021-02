Benevento, Montipò: “Napoli? Non va sottovalutato per questo motivo”

Lorenzo Montipò, calciatore del Benevento, ha rilasciato una lunga intervista. Il portiere ha parlato, tra le cose, del prossimo match di campionato, che li vedrà in campo contro il Napoli.

Queste le parole a Tutto Mercato Web.

Andrete al Maradona per sfidare gli azzurri di Gattuso. Come prevedi questo derby?

“Non credo a tutti quelli che dicono che possiamo vincere a Napoli perché hanno molti infortunati. Stiamo parlando sempre di una squadra di grande livello che vanta calciatori forti per la categoria, in piena lotta per un posto in Europa. Sarà molto difficile, cercheremo di fare una partita tosta e di carattere. Un po’ come visto con la Roma”.