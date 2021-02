Benevento, Foggia: “Napoli? Dobbiamo stare attenti a non commettere un errore”

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato della sfida al Napoli di domenica ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Dobbiamo stare attenti, all’andata un gran gol di Insigne fece la differenza. Il Napoli va rispettato, se pensiamo che sia in crisi commettiamo un grande errore. A volte ci si sofferma sugli infortuni, ma bisogna ampliare gli orizzonti. Roberto Insigne? Sapevamo che fosse un calciatore forte, gli mancava la continuità E’ pronto per la Serie A, è cresciuto tanto in questi anni”.