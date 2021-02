Bucchioni: “Sarri rifiutò la Fiorentina per un motivo ben preciso!”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, e si è soffermato sulle voci che accosterebbero Sarri alla squadra partenopea: “Sto sentendo di tutto sul futuro del coach di Figline Valdarno. Ho letto di un incontro tra alcuni dirigenti e la Fiorentina con l’allenatore. Io rispetto il lavoro di tutti, ma ho delle notizie diverse. Secondo quanto mi risulta la Fiorentina ha provato a prendere Sarri a novembre. Quella è stata l’ultima offerta per il mister. Maurizio Sarri ha risposto così: ‘Sono onorato del vostro interesse, ma al momento non me la sento di tornare ad allenare’. Il coach di Figline Valdarno, al momento, ha altre idee in mente. Non vuole tornare su una panchina. Dico però che in ottica futura il nome di Maurizio Sarri potrebbe essere accostato ai viola. L’ambiente ha bisogno di un grande nome come quello dell’ex allenatore del Napoli”.