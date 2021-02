Massimo Ugolini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione che sta vivendo il Napoli, in queste ore, ai microfoni di Sky Sport:

“Il clima non è sereno, soprattutto dopo un’altra sconfitta che è l’ottava in campionato. In questo momento il Napoli sta vivendo una crisi di gioco e di risultato. Gli azzurri, contro l’Atalanta, avevano voglia di fare risultato, ma gli errori in fase difensiva e le non perfette condizioni di alcuni calciatori hanno fatto il tutto. Granada? E’ una partita importante, ma resta l’emergenza, con la quale Gattuso sta facendo i conti da novembre. Silenzio stampa? In vista dei prossimi impegni, la volontà è quella di mantenere compatto e sereno l’ambiente”.