Tavecchio: “Conferma Gravina scontata! Per il Napoli è importante questo”

Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sulla conferma di Gravina:

“La rielezione Gravina è un risultato scontato. Il calcio italiano ha una situazione economica drammatica: i club ridurranno i costi di gestione e ridimensionare gli investimenti per i calciatori, salvo investimenti di sponsorizzazioni e tv. Napoli? Per gli azzurri, come per le altre, sarà importantissimo avere l’accesso alla Champions League o comunque alle competizioni internazionali”.