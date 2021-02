Bortolo Mutti ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sulla sconfitta degli azzurri contro l’Atalanta:

“Marcare a zona sui corner? Sono scelte che si fanno con due linee. Sono situazioni tecniche, a volte ci sono dei vantaggi, altri degli svantaggi. Decide l’allenatore in virtù di un percorso che una squadra sviluppa. A volte condivido sulle palle laterali, in altre preferisco una zona mista, magari per dare attenzione ad elementi più forti sul gioco aereo. L’Atalanta superiore al Napoli? Mi aspettavo un Napoli competitivo per la rosa, ma l’Atalanta è una squadra forte e può competere almeno per il terzo posto. E’ attrezzata e ha cambi all’altezza. Ha un impianto di gioco collaudato che spesso vale il dodicesimo uomo in campo. In questo momento la vedo superiore al Napoli”.