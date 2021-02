Fontana: “Molti i fattori che causano problemi al Napoli! Su Mertens…”

Gaetano Fontana, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live:

“Da parte mia sarebbe ingeneroso parlare di eventuali cause dei problemi del Napoli. Dipendono da tante cose: il Covid 19, gli uomini del reparto avanzato che non hai avuto per tanto tempo e gli infortuni. La manovra rischia di rimanere impantanata in un contesto in cui non trova sfogo. Le cause sono diverse.

Ovvio che, come italiani, siamo amanti della tattica e stiamo a giocare con i numeri. Nel Napoli sono presenti atleti che possono cambiare anche in funzione del modulo. Zielinski per esempio può giocare sia trequartista che mezzala. Ovviamente quando le cose non vanno si punta il dito su un solo reparto ma bisogna valutare tutto ciò che è positivo o negativo.



Mertens indispensabile? Sicuramente è evidente che sia importante, i numeri e i gol li ha sempre fatti. Non c’erano alternative valide però perché anche Osimhen dal periodo natalizio ha portato qualche problema in più a Gattuso. A volte bisogna vincere le partite ingarbugliate e questo lo si fa anche con i campioni. Errori? Accadono quando dal punto emozionale si perdono equilibrio e certezze. Non parlerei di mancanza di voglia”.