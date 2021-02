Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed attuale opinionista, negli studi di Sky Sport ha commentato il gol del vantaggio dell’Atalanta siglato da Zapata:

“Se sono Mario Rui e sono meno alto di Zapata, devo attaccarmi all’uomo e non guardare solo la palla. Io andavo a cercare l’attaccante per marcarlo, gli pestavo i piedi per non farlo saltare”.