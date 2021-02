Intervenuto nella trasmissione Ne parliamo il lunedi, Carlo Alvino si è soffermato sulle ore calde che sta vivendo il Napoli:

“Silenzio stampa? Evidentemente le banalità di Gattuso hanno infastidito qualcuno. Credo sia un segnale rivolto soprattutto a lui, in vista di un match delicato come quello contro il Granada. Prima della sconfitta in EL aveva dichiarato che le assenze non dovevano essere un alibi. Dopo il match ha detto esattamente l’opposto. ADL? Non lo sottovalutate, lui in questo momento sta cercando di salvaguardare l’investimento. Lui crede che, se gli azzurri avessero la possibilità di allenarsi bene, potrebbero centrare la Champions e, ora come ora, nessun allenatore in corsa può cambiare la situazione. Credo fortemente che in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione”.