Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha parlato nella trasmissione Il bello del calcio, della sconfitta del Napoli:

“Se guardiamo numeri e gioco, l’unica cosa che c’è da dire è che il Napoli debba trovare la sua strada con un altro allenatore. Quello che mi chiedo è: chi ci dice che con un altro si ottengono risultati migliori? Escludendo Lozano, possiamo dire che gli altri calciatori hanno fatto sempre il loro dovere? Se vedrò il massimo impegno da parte loro, allora sarò il primo a dire che Gattuso debba andare via. Fino a quando, però, non vedrò il massimo impegno di questi giocatori, allora non me la prenderò con Gattuso che, a differenza, ci mette l’anima”.