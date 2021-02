Intervenuto a Piuenne, l’ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ha parlato del momento del Napoli e di Gennaro Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni: “Al momento è difficile che Gattuso vada via, l’opzione migliore sarebbe quella di terminare la stagione con lui per poi iniziare un nuovo ciclo. Secondo me c’è bisogno di una rifondazione in questo Napoli: ci sono calciatori che indossano la maglia azzurra da sette anni…e dopo un po’ gli stimoli finiscono”.