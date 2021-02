Varriale: “Granada? Il Napoli ha il 25% di passare il turno. La vedo quasi impossibile”

Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio: “La prestazione del Napoli contro il Granada è stata imbarazzante. Bisogna dire che aveva 9 assenze importanti, ma le assenze non possono giustificare una totale assenza di carattere. Si è passati da una vittoria di carattere contro la Juve a questo.Contro i bianconeri si è visto lo spirito di squadra. Cosa che ieri è mancato. Forse gli azzurri nel secondo tempo avrebbero anche meritato una rete, ma non si può pensare di regalare un tempo. Per me hanno il 25% di possibilità di ribaltare il risultato. Ci vorrebbe una grandissima prestazione, ed ora il Napoli non sembra esserne in grado. Osimhen si è reso protagonista in negativo. Non è riuscito ad incidere. Credo che la sconfitta immeritata contro l’Inter abbia rappresentato una rottura”.