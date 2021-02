Giovanni Scotto, giornalista di Tv Luna, dopo la sconfitta del Napoli contro il Granada, si è scagliato contro l’allenatore azzurro Gattuso: “Rino, come Pirlo ed altri, godono della buona stampa. Infatti, si tende ad avere troppa riverenza nei confronti di ex grandissimi giocatori oggi allenatori. Gli allenatori come Gattuso, rispondono con continue giustificazioni con aria saccente. Chissà se qualcuno avrà ancora il coraggio di chiedergli di ADL…”