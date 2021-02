Jacobelli: “Atalanta? C’è la speranza che possa essere distratta dal Real Madrid”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal: “È fondamentale recuperare almeno qualche giocare. 9 assenze sono davvero troppe, è normale andare in difficoltà. Tra infortuni e Covid è una stagione imprevedibilità. Io non credo che il discorso sia chiuso contro il Granada, c’è anche il ritiro. La speranza per gli azzurri è che l’Atalanta possa essere distratta dal Real Madrid, non essendo neanche abituata ad affrontare gare di questo calibro. Ma sarà una sfida complicata”.