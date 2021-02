Maurizio De Giovanni, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato del momento del Napoli: “Stiamo vedendo il peggior Napoli degli ultimi decenni! Anche calciatori mediocri si esaltano contro di noi. Come si fa a voler il bene della squadra, non evidenziando e criticando certe cose? Come si fa a non dare delle colpe Gattuso in merito?”.

🔴📢 #DeGiovanni: "Stiamo vedendo il peggior #Napoli degli ultimi decenni! Anche calciatori mediocri si esaltano contro di noi. Come si fa a voler il bene della squadra, non evidenziando e criticando certe cose? Come si fa a non dare delle colpe #Gattuso in merito?" pic.twitter.com/6L7EVc38uH — Radio Punto Nuovo (@radiopuntonuovo) February 19, 2021