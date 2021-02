Colantuono: “Il Napoli deve trovare una vittoria per mettere a tacere le polemiche”

Stefano Colantuono, allenatore e dirigente della Sambenedettese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “L’unico mezzo che ha il Napoli per mettere a tacere le voci è la vittoria. Infatti, quando gli azzurri hanno trovato i 3 punti contro la Juve hanno messo a tacere tante polemiche. Il problema è che il Napoli non trova una continuità. Ieri non è stata una bella prestazione, oltre le assenze. La speranza del Napoli è che l’Atalanta sia concentrata sul Real Madrid. Questa volta i bergamaschi sanno di avere buone possibilità di fare bene”.