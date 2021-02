Francesco Coco, ex calciatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha una rosa grande. Le assenze non possono essere una scusante. Però, è un fatto che gli azzurri abbiano avuto tante assenze dall’inizio della stagione. La causa della sconfitta contro il Granada però non è da ricercare tra le assenze, ma nelle gambe non c’è il ritmo europeo”.