Cesarano: “Bisogna ritrovare compatttezza, gli azzurri sembrano degli automi”

Rino Cesarano, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “C’è bisogno di ritrovarsi a livello mentale. Di ritrovare compattezza. Mi sembra come se fossero degli automi, proprio non giocano da squadra e quindi credo che sia un problema. Un campanello d’allarme c’era stato già contro il Verona, dove la squadra ha fatto capire di non riuscire a produrre quello che si fa durante la settimana. Le tante assenze non possono giustificare delle prestazioni così. Contro l’Atalanta farei una gara corta, l’importante sarà non lasciare spazi”.